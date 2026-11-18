Точные адреса парковочных зон озвучили представители городской администрации в пресс-центре «Самарской газеты» в среду, 18 ноября. В областной столице оборудуют 28 специализированных зон. Они включат в себя более двух тысяч мест для автомобилистов.

На большинстве участков будет внедрена параллельная парковка, что расширит проезжую часть и снизит помехи для движения транспорта.

Для каждого отрезка дороги разработают индивидуальный план, который предварительно обсудят с представителями автоинспекции. Специалисты примут во внимание ширину проезжей части, интенсивность движения на данном участке и расположение окружающих зданий.