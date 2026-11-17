Команда проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» разработала специальный карьерный ИИ-помощник «Отклик». Сервис учитывает российскую практику найма и поможет заинтересованным в поиске работы или смене карьерного трека жителям Самарской области подготовиться к собеседованию. Регистрация для участия в пилотном тестировании уже открыта в сервисе . Официальный релиз ИИ-помощника запланирован на 2027 год.

Опрос среди россиян, посвященный тематике поиска работы, проведенный Президентской платформой «Россия – страна возможностей» показал, что самым тревожным этапом соискатели считают собеседование. Участники опроса признались, что во время разговора их больше всего пугают неизвестность вопросов (36,6%), страх растеряться (35,9%) и непонимание ожиданий работодателя (35,6%). Вместе с тем 60% респондентов хотели бы получать советы по итогам собеседования, 55% – рекомендации по резюме, а 44% – примеры сильных формулировок.

Именно на этот запрос соискателей и отвечает ИИ-помощник «Отклик», разработанный проектом «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сервис позволяет заранее познакомиться с форматом интервью и пройти ИИ-собеседование в безопасной среде, где можно ошибаться, менять формулировки и пробовать снова.

«Создание новых возможностей для образования, трудоустройства и профессионального роста молодежи – одна из задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Президентская платформа решает ее, помогая молодым людям раскрыть свои способности и найти им применение в экономике страны. При этом важно слышать самих ребят и понимать, какая поддержка им необходима. В нашем опросе об опыте подготовки к собеседованиям 60% участников отметили, что хотели бы получать конкретные рекомендации о том, что можно улучшить. Карьерный ИИ-помощник «Отклик» от проекта «Профразвитие» отвечает на этот запрос: помогает превратить рекомендации в практику и развить навыки, необходимые для самостоятельного прохождения интервью. Мы хотим, чтобы за волнением на первом интервью не терялись знания, инициативность и потенциал будущего специалиста», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На первом этапе к тестированию смогут присоединиться 1 000 участников со всей страны, в том числе и из Самарской области. Среди тех, кто пройдет ИИ-собеседование до конца 2026 года, разыграют 100 карьерных консультаций с экспертами проекта «Профразвитие» в очном и онлайн-форматах. Это возможность не только потренироваться самостоятельно, но и получить индивидуальную поддержку в решении карьерных вопросов.

Сервис «Отклик» работает на отечественном искусственном интеллекте. Методология подготовки к собеседованиям разработана с участием HR-специалистов, карьерных консультантов и привлеченных экспертов со стороны Президентской платформы с учетом российской практики найма. Виртуальный рекрутер моделирует ситуацию собеседования на стажировку или работу, задает уточняющие вопросы в зависимости от ответов кандидата. Например, он может попросить привести конкретный случай из учебы или практики, или предложить рассказать какой функционал был у кандидата в командном проекте. В зависимости от степени уверенности кандидата виртуальный рекрутер меняет сложность вопросов и тон разговора.

После собеседования участник получает персональную обратную связь. Сервис оценивает отдельные ответы по содержанию и применяет общие критерии ко всей беседе. Например, учитывает, отвечает ли кандидат по существу вопроса, насколько последовательно излагает мысли, подкрепляет ли их примерами и показывает ли свой вклад в общую задачу. Рекомендации помогут заметить слишком обобщенные или длинные формулировки, точнее описать зону ответственности, свои действия и показать результат. Затем собеседование можно пройти повторно, чтобы закрепить полученные навыки.

Руководитель проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кристина Зорина, возглавляющая команду создателей «Отклика», поясняет: «Начинающие специалисты нередко воспринимают собеседование как подробный пересказ своей биографии: перечисление учебных дисциплин, мест практики и проектов еще не объясняет, чем человек может быть полезен компании. Однако даже при небольшом стаже у кандидата могут быть примеры, которые многое скажут о его ответственности, инициативности и умении справляться с трудностями. Их можно найти в учебной, общественной или волонтерской деятельности. Важно научиться выбирать эти истории с учетом вопроса рекрутера. Бесплатный формат позволяет освоить этот подход заранее и прийти на встречу с работодателем с пониманием, о чем стоит рассказать».

К апробации также приглашают HR-специалистов крупных компаний. Обратная связь пользователей и профессиональная оценка экспертов помогут доработать сценарии интервью и рекомендации перед основным запуском сервиса в 2027 году.

Чтобы присоединиться к тестированию «Отклика» и попробовать свои силы в ИИ-собеседовании, необходимо зарегистрироваться на сайте otclick.rsv.ru . Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в четвертом сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

Визуал: проект «Профразвитие»