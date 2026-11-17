Как сообщает «КП-Самара», начала 2027 года Самара изменит подход к организации пассажирских перевозок. Власти планируют заключить долгосрочное соглашение на обслуживание 50 маршрутов по регулируемым тарифам. Договор рассчитан на три года. Детали обсудили на оперативном совещании правительства региона.

Первый заместитель главы города Михаил Малыхин доложил, что пакет документов по всем направлениям уже готов.

Губернатор Вячеслав Федорищев обратил поручил детально проработать условия контракта и самого конкурса.

Подготовку к торгам будет курировать министр финансов Ольга Собещанская. Вместе с Малыхиным она представит главе региона предложения по транспортной логистике.

Глава Самары Иван Носков 16 ноября подписал постановление №1098 о запуске конкурса на определение шести подрядчиков на перевозку пассажиров в 2027 году.

Приоритетом при выборе перевозчика станет рациональное и эффективное использование средств из бюджета, пишет Обоз-инфо.