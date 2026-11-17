В России расширят использование новых технологий для защиты прав потребителей. Об этом 17 ноября на встрече с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению главы государства реализуется Стратегия в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. При этом важно расширять цифровизацию, использование новых технологий, элементов, связанных с научными изысканиями, внедрять их в эти процессы, чтобы в максимальной степени снижалась административная нагрузка на бизнес», — сообщил Мишустин.

По его словам, особое внимание нужно уделить тем сегментам, где динамика особенно высока: платформенной экономике, онлайн‑торговле и работе маркетплейсов. Для повышения результативности контроля и надзора целесообразно применять риск‑ориентированный подход: он помогает фокусироваться на наиболее уязвимых участках и эффективнее распределять ресурсы, пишет Ура.ру.