Пятьдесят пять студентов Самарского университета им. Королёва стали участниками специальной образовательной программы в рамках проекта "Октант", предполагающего развертывание на орбите уникальной спутниковой группировки из восьми сверхмалых космических аппаратов - пикоспутников, или, как их еще называют, "тайнисатов" (от англ. tiny satellite - "крошечный спутник"). В то время как в лабораториях университета ведутся активные работы по созданию пикоспутников будущей группировки, в учебных аудиториях проходят занятия по подготовке специалистов в сфере сверхмалых космических аппаратов. Это совершенно новый, пилотный курс обучения, ранее подобной образовательной программы не существовало.



"Миниатюризация современной космической техники, ее переход сначала на нано-, а теперь уже и на пикоуровень является устойчивым трендом мировой космонавтики и требует подготовки соответствующих специалистов. В рамках проекта "Октант" в нашем университете разработана программа дополнительного профессионального образования, создан учебный план и методические материалы. Цель этой программы - подготовка специалистов, способных проектировать, изготавливать, настраивать и испытывать сверхмалые космические аппараты, их системы и компоненты, например, системы ориентации и стабилизации, системы связи, навигации и так далее. Многие из этих компетенций требуют применения самых современных методов математического моделирования и автоматизированного проектирования. В дальнейшем эта образовательная программа может стать основой для формирования отдельных учебных дисциплин или образовательных модулей по тематике сверхмалых космических аппаратов", - рассказала разработчик программы профессор Ольга Старинова, завкафедрой динамики полета и систем управления Самарского университета им. Королёва.

Студенты, прошедшие этот спецкурс, смогут, например, самостоятельно разрабатывать системы ориентации сверхмалых спутников с учетом заданных технических характеристик - точности ориентации, показателей энергопотребления, ограничений по массе и размерам, а также создавать математические модели углового движения пикоспутника с учетом его динамических свойств и внешних возмущающих факторов в зависимости от орбиты. Студенты учатся писать программное обеспечение для бортового оборудования и подбирать подходящую элементную базу спутниковой электроники согласно техническим требованиям той или иной миссии. То есть выпускники данной образовательной программы должны будут знать о "тайнисатах" буквально всё - от проектирования аппарата до особенностей анализа получаемых с орбиты данных.

По итогам обучения лучшие студенты отправятся в поездку на космодром Байконур, где ознакомятся с инфраструктурой космической отрасли и образцами космической техники.

О проекте "Октант"

В рамках проекта планируется запустить в космос группировку из восьми пикоспутников формата 2tU (каждый размерами 49х49х96 мм) и опробовать на практике разработанную в Самарском университете им. Королёва технологию управления с Земли "роем" сверхмалых космических аппаратов, не оснащенных двигателями коррекции орбиты. Проект победил в конкурсе федерального проекта Минобрнауки России "Кадры для космоса".

Автор фото: Олеся Орина