С 16 ноября в Самаре открыт проезд во встречном направлении на участках улиц Полевой (от Ново-Садовой до проспекта Ленина) и Ново-Садовой (от Полевой до Первомайской). На этом участке, ранее занятом метростроителями в целях возведения станции метро "Театральная", завершены работы по восстановлению дорожного покрытия и трамвайных путей.

Открытие проезда стало частью первого этапа благоустройства территории в зоне строительства станции метро и позволит улучшить транспортную доступность центральной части города и снизить нагрузку на прилегающие улицы.

Параллельно со строительством станции продолжается комплексное благоустройство прилегающих территорий. Работы организованы в два этапа. Первый охватывает территорию в районе улицы Полевой. Второй — пространство непосредственно у станции "Театральная". Здесь благоустройство планируется завершить к открытию метро.

Проект предусматривает восстановление дорожной и трамвайной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, а также приведение в порядок зданий, которые сохранятся после завершения строительных работ. Для них предусмотрено восстановление и обновление архитектурного облика.

Технический прогон поезда на станции "Театральная" запланирован на первый квартал 2027 года. Ввод станции в эксплуатацию и её открытие для пассажиров ожидаются во втором квартале 2027 года, пишет Волга-Ньюс.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области