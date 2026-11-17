В Самарской области стартовала ежегодная серия творческих конкурсов для детей и молодежи, направленных на формирование культуры безопасного поведения и популяризацию идей охраны труда, организованных региональным минтрудом, пишет Волга-Ньюс.
В цикл мероприятий включены три конкурса, охватывающие разные возрастные группы, — от воспитанников детских садов до студентов высших учебных заведений.
II Областной детский конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений "Безопасные приключения" призван в игровой и творческой форме познакомить самых маленьких жителей региона с вопросами безопасности труда.
Участниками могут стать воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений.
Работы принимаются в трех номинациях:
- рисунок на тему "Безопасные приключения";
- поделка на тему "Безопасные приключения";
- костюм на тему "Безопасные приключения".
XIV Областной детский конкурс "Безопасный труд в моем представлении" для школьников нацелен на формирование у подрастающего поколения культуры охраны труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
Принять участие могут школьники 1-11 классов, обучающиеся в образовательных учреждениях Самарской области, включая детей, находящихся на домашнем обучении.
Возрастные категории: 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы.
Номинации:
- рисунок "Безопасный труд в моем представлении" (для всех возрастных категорий);
- нейроАРТ "Безопасность превыше всего" (для всех возрастных категорий);
- видеоролик "Безопасный труд — достойный труд" (для учащихся 9-11 классов);
- комикс "Труд должен быть безопасным" (для учащихся 9-11 классов).
III Областной студенческий конкурс "Безопасность и охрана труда" организован для молодежи с целью создания условий для творческого выражения и формирования интереса к сфере охраны труда и промышленной безопасности.
Участники — студенты всех форм обучения учреждений среднего и высшего профессионального образования Самарской области в возрасте от 15 до 25 лет.
Номинации:
- рисунок на тему "Безопасный труд в моем представлении";
- видеоролик на тему "Безопасный труд — достойный труд";
- комикс на тему "Труд должен быть безопасным";
- нейроАРТ на тему "Безопасность превыше всего".
Все конкурсы проводятся на безвозмездной основе. В каждой номинации устанавливается три призовых места. Положения о конкурсах размещены на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.