Семья, потерявшая двух близких в результате трагической аварии на Заводском шоссе, обратилась к жителям Самары с просьбой помочь в установлении обстоятельств произошедшего. Об этом сообщили в ГТРК. Речь идет о гибели младшего брата и его невесты.



Родственники разыскивают всех, кто мог стать свидетелем столкновения 8 ноября 2026 года, или кто находился поблизости сразу после него. Особую ценность представляют записи с видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент аварии или обстановку на дороге.

Напомним, что по факту аварии, произошедшей днем 8 ноября, был арестован водитель автомобиля "Инфинити". По версии следствия, он, находясь в состоянии опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВИС LADA GRANTA". В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Водителю "Инфинити" предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, и он заключен под стражу до 8 января 2027 года, пишет Самара-АиФ.