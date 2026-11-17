В России обнаружили мошеннические сайты, которые маскируются под официальные страницы театров и билетных операторов для хищения денег и персональных данных пользователей. Об этом 16 ноября сообщили эксперты «Лаборатории Касперского» на конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2026 в Ташкенте.

«Мошенники стремятся сделать фишинговые страницы максимально похожими на настоящие сайты, чтобы у пользователей не возникало сомнений в их подлинности. В случае с театральными билетами для этого используются не только фотографии и афиши спектаклей, но и схемы залов, возможность выбрать места, разные ценовые категории. Всё это создает впечатление привычного процесса покупки», — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.

По данным специалистов, злоумышленники создают копии ресурсов театров из разных российских городов, а также подделывают интерфейсы популярных билетных платформ. На таких страницах размещаются афиши постановок, фотографии актеров и расписание представлений, что позволяет имитировать работу настоящих сервисов. Для повышения доверия мошенники предлагают посетителям самостоятельно выбрать дату спектакля и места в зрительном зале. На сайтах представлены схемы с разделением на партер и балкон, стоимость билетов и информация о якобы уже занятых креслах. Цены на обнаруженных ресурсах достигают нескольких тысяч рублей, пишут "Известия".

Попасть на подобные страницы пользователи могут через поисковые системы или по ссылкам, распространяемым злоумышленниками. Одним из способов привлечения потенциальных жертв становятся знакомства в интернете. Мошенник предлагает новому собеседнику посетить театр, концерт или стендап, после чего отправляет ссылку на поддельный билетный сервис. При оформлении заказа пользователю необходимо указать имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, а затем ввести реквизиты банковской карты для оплаты. В результате преступники получают доступ к персональной и платежной информации, а покупатель лишается денег, не получив обещанные билеты.

Эксперты обращают внимание, что фишинговые ресурсы могут копировать не только официальные сайты культурных учреждений, но и страницы посредников, включая сервисы перепродажи билетов. Поэтому определить подделку исключительно по внешнему оформлению бывает затруднительно. Специалист Kaspersky GReAT Константин Исаков предупредил, что на мошеннических страницах могут появляться несуществующие гастроли или даты выступлений, отсутствующие в официальном расписании театров. По его оценке, в преддверии новогодних праздников и зимних каникул количество подобных схем может увеличиться.

Для защиты от мошенничества специалисты рекомендуют приобретать билеты на официальных сайтах театров или через проверенные платформы. Кроме того, перед оплатой необходимо внимательно проверять адрес интернет-ресурса и избегать переходов по подозрительным ссылкам, особенно полученным от малознакомых людей. Дополнительной мерой безопасности может стать использование защитного программного обеспечения, способного блокировать фишинговые страницы.