Через один из мессенджеров с 46-летним мужчиной связался неизвестный. Представившись сотрудником Центрального банка, убедил его, что сбережения находятся под угрозой, и для сохранности их необходимо перевести на «безопасный счет». Следуя инструкциям злоумышленника, потерпевший выполнил перевод на указанные реквизиты. Когда мошенник перестал выходить на связь, мужчина осознал, что стал жертвой афериста.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области предупреждает: не переводите денежные средства незнакомцам. При поступлении такого звонка немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком по официальному номеру.