С 1 декабря 2026 года в России заработает первый ГОСТ на бьюти-услуги. Новые правила жестко ограничивают список процедур в салонах красоты для всех, кому еще не исполнилось 14 лет, пишет РИА Новости.

Чем опасны "взрослые" походы на маникюр для растущего организма? И что юным модникам делать все-таки разрешат?

Что можно делать детям до 14 лет в салоне красоты по новому ГОСТу

Речь о ГОСТ Р 72521-2026 "Услуги бытовые. Услуги парикмахерских для детей. Общие технические условия". Он распространяется на детей от года до 14 лет и вступает в силу с 1 декабря 2026 года с правом досрочного применения. Росстандарт утвердил документ в марте — такой стандарт в России приняли впервые.

По новым правилам юным клиентам разрешено:

Стрижки, укладки и временное окрашивание. Допускаются мягкие укладки, тонирование или окрашивание отдельных прядей. Главное условие — мастер должен использовать только детскую линейку средств и смываемые пигменты.

Уход за волосами и кожей головы. В стандарт включены базовые уходовые процедуры, подобранные по возрасту.

Гигиенический маникюр и педикюр. Мастер может подпилить ногти и бережно отодвинуть кутикулу, но без обрезания. Покрывать ногти разрешено только смываемыми лаками на водной основе.

Макияж, грим и временные тату. Разрешен разовый макияж для праздника или фотосессии, а также рисунки красками по телу и переводные татуировки. Косметика должна быть детской и гипоаллергенной, без резких отдушек.

SPA-программы. Разрешен легкий уход за кожей, но без глубоких и агрессивных кислотных пилингов.

Отдельные требования касаются безопасности и комфорта. Детей от 1 года до 10 лет рекомендуется обслуживать только в присутствии родителей или законных представителей. Также стандарт жестко регламентирует температуру:

вода для мытья головы у малышей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов;

у детей от 7 до 14 лет — от 38 до 40 градусов;

любые поверхности в салоне, до которых может дотянуться ребенок, не должны нагреваться выше 60 градусов.

Почему детям запрещены взрослые бьюти-процедуры

Врачи объясняют ограничения особенностями детского организма: до 14-16 лет защитные барьеры кожи, волос и ногтей еще не до конца сформированы, поэтому любая агрессивная химия бьет по ним в разы сильнее, чем у взрослых. Вот чем рискуют юные клиенты:

Ногти. Гель-лак и наращивание могут привести к истончению и деформации пластины, а затем к волнам и бугоркам, которые не поддаются лечению. Еще среди рисков — грибок и тяжелая аллергия на акрилаты, из-за которой в будущем ребенку не смогут ставить обычные зубные пломбы или протезы.

Волосы. Стойкие краски проникают глубоко в стержень тонкого детского волоса и пересушивают его. Химическая завивка разрушает белковые связи, осветление врачи называют самой травматичной процедурой, а отдельные составы для кератинового выпрямления при нагревании выделяют формальдегид, обжигающий глаза и дыхательные пути.

Кожа. Перманентный макияж, татуаж и пирсинг нарушают кожный барьер и несут риск инфекции, а в пигментах могут содержаться тяжелые металлы.

Что запретят в салонах красоты с 1 декабря 2026 года

В список ограничений для детей до 14 лет входят:

Обрезной маникюр и педикюр. Любые режущие процедуры и классическая обработка кутикулы не допускаются.

Гель-лак и наращивание. Под запрет попадают наращивание ногтей, шеллак и любые другие стойкие полимерные покрытия.

Агрессивная химия для волос.

Татуаж и перманентный макияж. Запрещены любые процедуры с введением пигмента под кожу, которые нельзя просто смыть водой или мицелляркой.

Пирсинг. Исключение сделали только для классического прокола мочек ушей — все остальное до 14 лет в салонах под запретом.

Кислотные пилинги.

При этом для ребят старше 14 лет формальных барьеров стандарт не вводит — решение о проведении взрослой процедуры остается за салоном и родителями. Кроме того, по закону ГОСТы носят рекомендательный характер, и прямых штрафов за нарушение стандарта пока нет.