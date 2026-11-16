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В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов

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В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов

В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов. Специалисты городских служб высаживают их на клумбах общественных пространств общей площадью более 6,5 тысяч квадратных метров — это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего весной 2027 года в городе распустятся более 350 тысяч тюльпанов. На территории парка Победы и Струковского сада высажено 6300 луковиц, на набережной в районе спуска с улицы Маяковского — 2600 луковиц. Увидеть обильное цветение можно будет также в сквере на площади Куйбышева, в сквере Победы, на площади Героев 21-й армии, на Аллее Трудовой Славы и у транспортных развязок на пересечениях улиц Стара-Загора — XXII Партсъезда и Антонова-Овсеенко — Советской Армии. Впервые тюльпаны украсят Хлебную площадь.

«Весной с началом туристического сезона Самара порадует яркими красками жителей и гостей города. Более 350 тысяч тюльпанов распустятся в разных районах города. Работа по уходу за зелеными насаждениями продолжается круглый год и не заканчивается в момент выпадения снега. Сейчас специалисты приступили к подкормке удобрениями молодых деревьев и отливу их перед зимовкой. Там, где деревья растут в рабатках на пешеходных тротуарах, например, на улице Ленинградской, поставим сигнальные вешки, чтобы водители малой механизации при уборке снега не повреждали кору на стволах и не заваливали их снегом. Использование противогололедных материалов на тротуарах вблизи деревьев стараемся минимизировать и применять только в случаях острой необходимости — при околонулевой температуре в гололедицу», – пояснил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Параллельно городские цветники, клумбы, вазоны и зеленые насаждения по всему городу готовят к зиме. Клумбы, где отцвели однолетние растения, освободили и взрыхлили землю. Многолетние декоративные кустарники стригут, при необходимости обвязывают, чтобы защитить от разлома снежными массами. Розарии на набережной и на пешеходной части улицы Ленинградской обрезаны и подготовлены к зимнему укрытию.

«Этим летом на улицах города было выставлено 245 крупномерных туй в кашпо. Убираем те, которые зимой будут затруднять уборку снега на тротуарах. Остальные останутся зимовать на своих местах — взрослые туи в нашем климате вполне справляются с отрицательными температурами. Также убираем на зимнее хранение более тысячи вертикальных конструкций, кашпо и чаши, в которых летом были цветущие однолетние растения. К декабрю эту работу завершим», – отметил директор АО «Спецремстройзеленхоз» Петр Кудряшов.

Кроме того, в Самаре завершается осенняя кампания по высадке 1600 деревьев и кустарников на общественных территориях. В первую декаду ноября саженцы черемухи, боярышника, барбариса, дерена, рябины, каштана и елей высадили в сквере Нефтяников Куйбышевского района, в скверах Родина, Ветеранов на Пугачёвском тракте, у храма Скорбящей Божией Матери, «Космос» и Кузнецова, на бульваре имени Лазо и на площади Революции.

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