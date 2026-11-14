Самарская область заняла первое место в российском рейтинге эффективности внедрения РЭС 3.0

Самарская область заняла первое место в российском рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0).



Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.



Рейтинг отражает результаты работы субъектов РФ по реализации мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



Самарская область досрочно выполнила установленный на 2026 год федеральный показатель по внедрению РЭС 3.0. Внедрено 13 из 15 инструментов стандарта. До конца года запланировано внедрение всех 15 инструментов.



Достижение лидирующих позиций стало результатом системной работы по совершенствованию региональной инфраструктуры поддержки экспорта.



В 2026 году в Самарской области внедрен институт представителей региона по вопросам внешнеэкономической деятельности. Его работа ориентирована на развитие сотрудничества с Китаем и Беларусью, содействие предприятиям в установлении деловых контактов и поиске новых рынков сбыта.



Кроме того, проведено переформатирование Центра поддержки экспорта Самарской области. С учетом новых федеральных требований обновлена организационная модель его деятельности, расширены меры поддержки и усилены возможности комплексного сопровождения предприятий.



Результативность проводимой работы находит отражение и в показателях внешней торговли региона.



По итогам первого полугодия 2026 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Самарской области увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Положительная динамика подтверждает экспортный потенциал Самарской области и востребованность последовательной работы по развитию международных экономических связей.

Фото: Минэкономразвития Самарской области