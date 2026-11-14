В России вывели на орбиту Земли два новых спутника

Два российских космических аппарата «КОЭН» и «Киноспутник» успешно доставлены на орбиту Земли. Спутники уже перешли под контроль наземных служб. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Космические аппараты „КОЭН“ и „Киноспутник“ выведены на орбиту и приняты на управление», — говорится в сообщении. Его госкорпорация опубликовала в своем канале в Максе.

Для отправки аппаратов использовали ракету-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный в 04:16 по московскому времени. После отделения третьей ступени дальнейшую доставку спутников обеспечил разгонный блок «Фрегат».

Этот блок разработан и изготовлен Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, входящим в структуру Роскосмоса. После завершения выведения оба аппарата были переданы на управление наземным комплексам.

При этом задачи новых спутников пока не раскрываются. В Роскосмосе пообещали в ближайшее время подробнее рассказать об их назначении, пишет Ура.ру.