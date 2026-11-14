Я нашел ошибку
Главные новости:
14 ноября  в Новокуйбышевске открыли новый физкультурно‑оздоровительный комплекс.
В Новокуйбышевске открыли новый  ФОК
 Завершились всероссийские соревнования "Осенний кубок президента международной академии тенниса Шамиля Тарпищева" по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.
Тольяттинка Софья Насонова - победитель всероссийского турнира по теннису в Красногорске
Самарская область заняла первое место в российском рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0 (РЭС 3.0).
Самарская область заняла первое место в российском рейтинге эффективности внедрения РЭС 3.0
По информации Приволжского УГМС ночью 15 ноября местами в Самарской области сохранится сильный южный ветер, порывы 15-18 м/с.
Ночью 15 ноября в регионе сохранится сильный  ветер
Температура воздуха 15 ноября в Самаре ночью и днем +3, +5°C.
15 ноября в регионе дождливо до  +5°C
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведёт прямой эфир с жителями.
Вадим Бородин проведёт прямой эфир с жителями
В России вывели на орбиту Земли два новых спутника
В России вывели на орбиту Земли два новых спутника
Россиянин принял медведя за человека и попросил у него закурить
Россиянин принял медведя за человека и попросил у него закурить
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.15
-0.83
EUR 91.03
-1.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Весь список

В России вывели на орбиту Земли два новых спутника

242
В России вывели на орбиту Земли два новых спутника

Два российских космических аппарата «КОЭН» и «Киноспутник» успешно доставлены на орбиту Земли. Спутники уже перешли под контроль наземных служб. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Космические аппараты „КОЭН“ и „Киноспутник“ выведены на орбиту и приняты на управление», — говорится в сообщении. Его госкорпорация опубликовала в своем канале в Максе.

Для отправки аппаратов использовали ракету-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный в 04:16 по московскому времени. После отделения третьей ступени дальнейшую доставку спутников обеспечил разгонный блок «Фрегат».

Этот блок разработан и изготовлен Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, входящим в структуру Роскосмоса. После завершения выведения оба аппарата были переданы на управление наземным комплексам.

При этом задачи новых спутников пока не раскрываются. В Роскосмосе пообещали в ближайшее время подробнее рассказать об их назначении, пишет Ура.ру. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
Ректор самарского вуза СГСПУ прокомментировала арест декана за коррупцию
14 ноября 2026  13:31
Ректор самарского вуза СГСПУ прокомментировала арест декана за коррупцию
284
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
13 ноября 2026  13:53
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
1032
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
13 ноября 2026  13:10
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
867
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
13 ноября 2026  10:44
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
788
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
729
Весь список