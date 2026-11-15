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Материнский капитал на второго ребёнка в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей

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Материнский капитал на второго ребёнка в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей

Размер материнского капитала на второго ребёнка с 1 февраля 2027 года впервые превысит 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам депутата, в феврале следующего года более 40 видов социальных выплат планируется проиндексировать на 6,8%. В их число войдёт и материнский капитал.

«А сумма на второго ребёнка в следующем году увеличится до 1 028 743,71 рубля, впервые за время действия программы превысив 1 млн рублей», — рассказала Кавшар.

Выплата на первого ребёнка после индексации составит 778 488,59 рубля, увеличившись на 49,5 тыс. рублей по сравнению с 2026 годом.

В настоящее время материнский капитал на первого ребёнка составляет около 729 тыс. рублей. При рождении второго предусмотрена доплата в размере 234 тыс. рублей. Если семья ранее не получала маткапитал на первенца, выплата на второго ребёнка достигает 963 тыс. рублей.

Кавшар уточнила, что в 2027 году получателями материнского капитала станут около 1,9 млн семей. Средства на выполнение социальных обязательств предусмотрены в проектах федерального бюджета и бюджета Социального фонда на следующий год и плановый период. В ближайшее время Госдума намерена рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении.

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