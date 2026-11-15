Пострадали шестеро: полицейские работали на месте ДТП в Октябрьске

14 ноября в 21:20 водитель автомобиля Lada Granta - мужчина 1993 г.р., двигаясь по ул. Ульяновской, со стороны ул. Ленина в направлении ул. Аипова, со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением, допустил столкновение с транспортным средством Lada X-Ray, под управлением женщины 2007 г.р., которая двигалась во встречном направлении. Оба пострадавших водителя автомобилей, а также пассажиры транспортного средства Lada X-Ray – мужчины 2008 г.р. и 2005 г.р., двое 17-летних юношей, доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

