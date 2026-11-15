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Пострадали шестеро: полицейские работали на месте ДТП в Октябрьске

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Пострадали шестеро: полицейские работали на месте ДТП в Октябрьске

14 ноября в 21:20 водитель автомобиля Lada Granta - мужчина 1993 г.р., двигаясь по ул. Ульяновской, со стороны ул. Ленина в направлении ул. Аипова, со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением, допустил столкновение с транспортным средством Lada X-Ray, под управлением женщины 2007 г.р., которая двигалась во встречном направлении. Оба пострадавших водителя автомобилей, а также пассажиры транспортного средства Lada X-Ray – мужчины 2008 г.р. и 2005 г.р., двое 17-летних юношей, доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
 

Теги: ДТП

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