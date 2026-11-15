В Самаре 15 ноября временно отключат холодную воду по 4 адресам

15 ноября в Самаре пройдут плановые ремонтные работы на коммунальных сетях, что повлечет временные ограничения в подаче холодного водоснабжения.

Специалисты проводят масштабную перекладку канализационной линии на улице Григория Димитрова. В связи с этим жители ряда кварталов останутся без ресурса на период выполнения аварийно-восстановительных мероприятий.

Полное отключение затронет дома 15, 17, 25 и 27 по улице Гагарина, а также здание 22а по улице Мяги и прилегающие территории. На улице Магистральной вода пропадет в частном секторе от улицы Самолетной до улицы Чекистов, включая строения 135 и 135а.

На улице Пионерской ограничения коснутся объектов 41, 43, 45 и соседних домов, а по адресу Литвинова, 360, корпус 2 возможны лишь кратковременные перебои.

Перечень адресов может оперативно корректироваться в течение дня по мере выполнения технологических операций.

При отсутствии дома в официальном списке рекомендуется сначала обратиться в управляющую компанию для исключения внутренних неполадок, пишет Самара-МК.

Сообщать об открытых люках или прорывах трубопроводов необходимо в круглосуточную диспетчерскую службу Самарских коммунальных систем по телефонам 311-05-05 и 334-75-12.