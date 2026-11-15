При атаке БПЛА на Татарстан пострадали люди и повреждены объекты

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Татарстан есть пострадавшие и повреждения промышленных и жилых объектов. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе главы республики.

«Сегодня ранним утром на Закамскую зону республики была совершена массированная и продолжительная атака вражескими беспилотниками. Погибших нет. Есть пострадавшие — врачи оказывают им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении в «Максе».

Подчеркивается, что в результате произошедшего были повреждены промобъекты, а также жилой дом в Нижнекамске. Из последнего эвакуировали людей, для которых уже действуют пункты временного размещения. Жильцам предлагают остановиться сразу на двух открытых для этого площадках.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, как добавили в ведомстве, регулярно получает доклад о ситуации, а местные власти — проводят работу по ликвидации последствий от атак, пишут "Известия".