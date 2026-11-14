Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек, сообщает РИА Новости.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026-го, <...> сняв судимость", — говорится в документе.

Лерчек поблагодарила Путина за это решение. По словам ее адвоката Константина Третьякова, Чекалина намерена отправиться на лечение в Китай. При этом необходимо согласовать даты с принимающей стороной.

В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. В начале этой недели сообщалось, что она проходит повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в КНР.

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