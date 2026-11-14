В Новокуйбышевске открыли новый  ФОК

Сегодня в Новокуйбышевске открыли новый физкультурно‑оздоровительный комплекс Он особенный, потому что в первую очередь в нем ждут ветеранов боевых действий, жителей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь создана комфортная безбарьерная среда. Откроются тут и классические секции для детей и подростков, сообщил Вячеслав Федорищев в МАКС.

"Построили ФОК по нашей госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области». Это часть реализации Стратегии социально‑экономического развития региона. В новом комплексе – два просторных зала. Это площадки для тренировок и спортивных игр.

Уже в первый день в новом ФОКе прошли первые турниры и мастер‑классы по адаптивным видам спорта: армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому спорту, бадминтону, настольному теннису, керлингу, стрельбе и баскетболу на колясках", - подчеркнул губернатор..

Фото: Вячеслав Федорищев в МАКС