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Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го

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Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го

За несколько столетий вокруг пятницы 13-го сформировалось множество примет и запретов. Причём некоторые из них существовали задолго до появления самого понятия «несчастливой даты». Перечислим их накануне знаковой даты.

Согласно распространённым суевериям, в пятницу 13-го не рекомендуется:

  • Отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что путешествие может сопровождаться неожиданными препятствиями и неприятностями.
  • Начинать новые дела. По поверью, проекты, запущенные в этот день, будут развиваться с трудностями.
  • Заключать крупные сделки. Суеверные люди предпочитают переносить подписание важных договоров и финансовые решения.
  • Устраивать свадьбу. Существует примета, что брак, заключённый в пятницу 13-го, окажется несчастливым.
  • Разбивать зеркала. Хотя эта примета не связана исключительно с пятницей 13-го, считается, что разбитое зеркало предвещает семь лет неудач.
  • Проходить под лестницей. В западных суевериях это действие связывают с привлечением неприятностей.
  • Собирать за столом 13 человек. По старинному поверью, такое застолье может принести несчастье одному из гостей.

Пятница 13-го бывает каждый год. В любом календарном году она встречается минимум один раз и максимум три раза, пишет ТВ3.

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