Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го

За несколько столетий вокруг пятницы 13-го сформировалось множество примет и запретов. Причём некоторые из них существовали задолго до появления самого понятия «несчастливой даты». Перечислим их накануне знаковой даты.

Согласно распространённым суевериям, в пятницу 13-го не рекомендуется:

Отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что путешествие может сопровождаться неожиданными препятствиями и неприятностями.

Начинать новые дела. По поверью, проекты, запущенные в этот день, будут развиваться с трудностями.

Заключать крупные сделки. Суеверные люди предпочитают переносить подписание важных договоров и финансовые решения.

Устраивать свадьбу. Существует примета, что брак, заключённый в пятницу 13-го, окажется несчастливым.

Разбивать зеркала. Хотя эта примета не связана исключительно с пятницей 13-го, считается, что разбитое зеркало предвещает семь лет неудач.

Проходить под лестницей. В западных суевериях это действие связывают с привлечением неприятностей.

Собирать за столом 13 человек. По старинному поверью, такое застолье может принести несчастье одному из гостей.

Пятница 13-го бывает каждый год. В любом календарном году она встречается минимум один раз и максимум три раза, пишет ТВ3.