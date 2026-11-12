Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го

За несколько столетий вокруг пятницы 13-го сформировалось множество примет и запретов. Причём некоторые из них существовали задолго до появления самого понятия «несчастливой даты». Перечислим их накануне знаковой даты.
Согласно распространённым суевериям, в пятницу 13-го не рекомендуется:
- Отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что путешествие может сопровождаться неожиданными препятствиями и неприятностями.
- Начинать новые дела. По поверью, проекты, запущенные в этот день, будут развиваться с трудностями.
- Заключать крупные сделки. Суеверные люди предпочитают переносить подписание важных договоров и финансовые решения.
- Устраивать свадьбу. Существует примета, что брак, заключённый в пятницу 13-го, окажется несчастливым.
- Разбивать зеркала. Хотя эта примета не связана исключительно с пятницей 13-го, считается, что разбитое зеркало предвещает семь лет неудач.
- Проходить под лестницей. В западных суевериях это действие связывают с привлечением неприятностей.
- Собирать за столом 13 человек. По старинному поверью, такое застолье может принести несчастье одному из гостей.
Пятница 13-го бывает каждый год. В любом календарном году она встречается минимум один раз и максимум три раза, пишет ТВ3.