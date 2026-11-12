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Преподаватели Самарского музучилища им. Д.Г.Шаталова приняли участие в проекте «Культура суверенной России»

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В рамках проекта прошла насыщенная программа «Культура мастерства», где собрались ведущие педагоги творческих учебных заведений Самары.

Преподаватели Самарского музыкального училища им. Д.Г.Шаталова приняли участие в проекте «Культура суверенной России», организованном Академией творческих индустрий «Меганом» и Министерством культуры Российской Федерации.

Площадкой для этого значимого события стал Самарский государственный институт культуры.
В рамках проекта прошла насыщенная программа «Культура мастерства», где собрались ведущие педагоги творческих учебных заведений Самары.

Ключевые моменты встречи:
Сергей Храпченков, бизнес-тренер и разработчик комплексных программ, провел для наших педагогов практические блоки, посвященные 17 традиционным ценностям, закрепленным в Указе Президента РФ №809. Участники пришли к выводу, что эти постулаты уже являются неотъемлемой частью их ежедневной работы со студентами, а программа лишь помогает актуализировать понимание их важности для формирования личности и страны. Сергей Храпченков подчеркнул, что именно педагог творческой организации стоит у истоков сохранения и развития культуры в России, и отметил позитивные изменения в государственном отношении к педагогической деятельности – от услуги к роли наставника и лидера.

Милена Клёнова, руководитель центра психологической поддержки и эксперт, рассмотрела традиционные ценности как основу профессионального воспитания, формирования личности и культурного суверенитета. Она отметила высокую вовлеченность аудитории и живой интерес к обсуждению актуальных вопросов воспитания молодежи. Главная рекомендация в работе с молодыми людьми сегодня – слушать и слышать, обращать внимание на их индивидуальность и находить точки опоры в ценностях, которые помогут им сформироваться как личности.

Светлана Попова, директор по науке Института молодежи, познакомила участников с инструментами совершенствования роли наставника и сопровождения роста каждого студента. В теплой атмосфере вспоминали своих учителей, подчеркивая преемственность и важность педагогического опыта.

Это мероприятие стало ценной возможностью для педагогов обменяться опытом, углубить понимание своей роли в современном обществе и укрепить связь с коллегами из других творческих учреждений.

Комплекс воспитательных мероприятий реализуется Академией творческих индустрий «Меганом» совместно с Министерством культуры Российской Федерации. В 2026 году такие встречи со студентами и преподавателями творческих специальностей пройдут по всей стране в образовательных учреждениях, подведомственных Минкультуры России и органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры.

В 2025 году культурно-просветительские встречи проекта «Культура суверенной России» посетили почти 3 000 студентов в 9 регионах страны. В этом году проект охватит около 7 500 студентов творческих специальностей, которые обучаются в 51 вузе и 10 учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, а также органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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