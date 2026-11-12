Смертельное ДТП с участием трех автомобилей в Красноярском районе

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Красноярском районе.

По предварительным данным, 12 ноября 2026 года в 11:00 на 1056 километре автодороги М-5 "Урал", водитель автомобиля Lada Vesta - женщина 1972 года рождения, выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с грузовым автомобилем Scania, который двигался во встречном направлении, под управлением водителя 1980 года рождения.

От удара автомобиль Lada Vesta отбросило на автомобиль Lada Granta, под управлением водителя 1962 года рождения, следовавшего в попутном направлении.

Водитель автомобиля Lada Vesta от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир 1956 года рождения госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются полицейскими, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области