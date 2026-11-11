Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова

Приказ о ее назначении подписал губернатор Вячеслав Федорищев 9 ноября.

Ранее Рыбакова почти год занимала должность заместителя министра — руководителя департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей. Всего в профильном ведомстве чиновница трудится уже шесть лет, пишет Самарская газета.

— Рассчитываю, что профессиональный опыт Анастасии Рыбаковой позволит обеспечить преемственность в работе министерства и придать дополнительную динамику решению стоящих перед ним задач, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Предыдущий глава минэкономразвития Павел Финк продолжит работу на посту заместителя председателя правительства региона. Он будет курировать вопросы координации экономической политики, реализации нацпроектов и обеспечения межведомственного взаимодействия.

Напомним, самарское министерство науки присоединили к министерству экономразвития.