Аномальное потепление в Самаре: температура поднимется до +12 градусов

Ноябрь решил немного запутать самарцев: после морозов и первого снега в регион снова придет тепло. Уже к выходным температура воздуха заметно повысится, а в субботу, 14 ноября, днем столбики термометров могут показать от +7 до +12 градусов.

При этом назвать погоду комфортной для прогулок не получится. По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни в регионе сохранится облачная погода, местами возможны мокрый снег и дождь. В пятницу воздух прогреется до +1…+6 градусов Цельсия, а затем наступит самая теплая часть недели.

На необычную для середины ноября погоду обратили внимание и специалисты метеоцентра «Фобос». По их оценке, метеорологическая зима пока не спешит приходить: среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нулевой отметки. При этом из-за низкой облачности солнца будет немного, а осенняя сырость и высокая влажность сохранятся, пишет 63.ру.