7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре

7 ноября 2026 года мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» в Самаре приглашает жителей и гостей города на празднование дня рождения. Парку исполняется 9 лет.

Праздничная программа продлится весь день и рассчитана на гостей всех возрастов. С 11:30 до 15:00 будут работать девять интерактивных площадок с историческими персонажами – от Рюрика, княгини Ольги, Александра Невского и Петра I до Михаила Ломоносова, Александра Суворова и Юрия Гагарина. Посетители смогут пройти все точки, собрать отметки на специальной карте и принять участие в розыгрыше призов.

Для детей подготовлены экскурсия «Древняя история оживает», кулинарный мастер-класс «Сладкий день рождения» от Самарского техникума кулинарного искусства, мастер-классы по традиционным русским росписям и «Аленький цветочек». В 15:00 состоится концертная программа Мастерской балета Евгении Мессель и Кирилла Острецова.

Для подростков и взрослых пройдут экскурсии «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Куйбышев – запасная столица» и «Самара: от крепости до губернии».

В течение всего дня гостей будут встречать аниматоры и мимы, работать фотозона. Также можно будет посетить выставку коллекционных кукол в народных костюмах и юбилейную фотовыставку «Свет сквозь время», посвящённую 30-летию фотошколы «Самара».

Исторический парк «Россия – моя история» – мультимедийный экспозиционный комплекс, посвящённый истории России от древности до современности. Самарский парк работает с 2017 года и регулярно проводит просветительские, культурные и образовательные мероприятия.

Вход свободный.

Место проведения: г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж.

Телефон для справок: +7 (846) 250-01-32.

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