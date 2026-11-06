Синоптики Приволжского УГМС предупредили жителей самарского региона о продолжении снегопада

Синоптики Приволжского УГМС предупредили жителей самарского региона о сильном налипании мокрого снега, угрозе стихийного бедствия и возможном ущербе. Ночью в пятницу, 6 ноября, снегопад, начавшийся накануне, усилится. В связи с этим желтый уровень погодной опасности на территории Самарской области желтый уровень сменился на оранжевый. Такое предупреждение объявляется, когда имеется реальная угроза стихийных бедствий и значительного ущерба.

При оранжевом уровне возможны повреждения линий электропередачи и связи, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, затруднения на дорогах.

Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что ночью 6 ноября поднимется ветер силой до 20 м/с, пойдет очень сильный снег, закружит метель. Ожидается сильное налипание мокрого снега, заносы на дорогах, пишет СитиТрафик