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Самарские аграрии подводят предварительные итоги уборочной кампании

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В региональном Минсельхозе прошло совещание с руководителями районных сельхозуправлений. Участники обсудили предварительные итоги аграрного сезона.

В региональном Минсельхозе прошло совещание с руководителями районных сельхозуправлений. Участники обсудили предварительные итоги аграрного сезона, обеспечение хозяйств минеральными удобрениями, меры государственной поддержки и подготовку к следующему сельскохозяйственному году.

По предварительным данным, основные плановые показатели по зерновым и масличным культурам в регионе близки к выполнению. По состоянию на 3 ноября в Самарской области собрано 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур - примерно на 100 тыс. тонн больше установленного планового показателя. Масличных культур собрано 1,2 млн тонн, что составляет около 98,5% от планового объёма. Итоговые данные по картофелю, овощам и плодово-ягодной продукции будут сформированы позднее с учётом производства в хозяйствах населения.

Особое внимание уделили обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. Представители одного из крупнейших производителей азотных удобрений - ПАО «КуйбышевАзот» - проинформировали участников о возможности заключения договоров с сельскохозяйственными предприятиями напрямую, а также рассказали о запуске производства карбамидно-аммиачной смеси с микроэлементами и поставке первой партии сельхозтоваропроизводителям региона. «Первую партию продукции у нас приобрели именно самарские сельхозтоваропроизводители», - отметили представители предприятия.

Отдельно остановились на ценовой политике и предсказуемости условий поставок: представители предприятия обозначили ориентир на сохранение действующего уровня цен к весенней посевной кампании 2027 года. Цены на удобрения находятся под контролем Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза России.

В ходе совещания также рассмотрены возможные варианты использования инфраструктуры порта Тольятти для отгрузки сельскохозяйственной продукции.

Отдельный вопрос - меры государственной поддержки производителей озимых культур. Правительство Российской Федерации направит более 13 млрд рублей в 22 региона страны на выполнение агротехнологических работ при возделывании озимых. В настоящее время Минсельхоз России разрабатывает эту новую меру господдержки, предусматривающую компенсацию до 70% затрат на сев озимых культур. Благодаря активной позиции губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева наш регион включён в перечень получателей данной федеральной поддержки.

Аграриям напомнили о необходимости своевременно и корректно отражать в государственных информационных системах сведения о проведённом севе - это ключевое условие для оперативного оформления и получения соответствующих субсидий. Участникам совещания также представили информацию о возможных инструментах взаимодействия с АО «Росагролизинг», в частности механизм, предусматривающий отсрочку исполнения обязательств по основному долгу и процентам сроком до 12 месяцев.

Завершая встречу, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов обозначил приоритетные задачи: уточнение производственных планов, своевременное формирование потребности в материальных ресурсах, подготовка документов для получения мер государственной поддержки и проверка сведений о земельных участках и посевных площадях. «При оценке работы муниципальных образований учитываются объёмы произведённой продукции, структура посевных площадей, урожайность и применение минеральных удобрений», - подчеркнул он. Решение этих задач напрямую влияет на достижение показателей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 

 

Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Теги: Самара

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