Дорожные службы Самарской области продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в регионе 5 ноября. По данным Приволжского УГМС, за эти сутки в Самаре выпало 8,5 мм осадков — 18,5% месячной нормы, а высота снежного покрова на утро 6 ноября составила 12 см.

За минувшие сутки на региональных дорогах, в том числе в границах городского округа Самара, работало более 280 единиц спецтехники. В настоящее время проезд обеспечен, работы по устранению последствий непогоды продолжаются. Дорожная обстановка находится под постоянным усиленным контролем.

С 1 ноября 2026 года дорожные службы региона перешли на зимний режим содержания дорог. Для расчистки трасс регионального значения в зимний период подготовлено более 600 единиц техники.

Уточнить актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

на региональных дорогах — 8 (846) 268-41-41;

на федеральных трассах, в том числе М-5 «Урал» и Р-229, — 8 (8412) 55-11-04 и 8 (908) 531-10-68.

Фото – пресс-служба АО «АСАДО»