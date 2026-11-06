Мошенники начали создавать копии сайтов маркетплейсов перед «черной пятницей»

В преддверии «черной пятницы» мошенники запускают поддельные сайты известных маркетплейсов и брендов, а также рассылают сообщения с якобы эксклюзивными скидками и фишинговыми ссылками, пытаясь завладеть деньгами и персональными данными россиян. Об этом 6 ноября сообщила член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева.

«Мошенники к «черной пятнице» создают сайты-двойники популярных маркетплейсов и брендов, полностью копируя их дизайн и ассортимент, при этом URL-адрес таких сайтов может отличаться от оригинального всего на пару знаков. После того как покупатели приобретают товар со скидками до 90%, лжепродавцы исчезают, так и не доставив его», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам юриста, мошенники также могут отправлять через мессенджеры, социальные сети и электронную почту предложения о персональных скидках, доступе к закрытым распродажам или выигрыше подарочных сертификатов. Чтобы получить обещанный бонус, пользователей убеждают перейти по поддельной ссылке и указать данные банковской карты, что позволяет злоумышленникам получить доступ к их счетам.

Дмитриева отметила, что мошенники также могут выдавать себя за представителей логистических компаний и сообщать о доставке заказа, требуя срочно подтвердить оплату или внести дополнительную плату за хранение посылки. Переход по ссылкам из таких сообщений позволяет злоумышленникам похищать данные банковских карт. Кроме того, аферисты могут представляться сотрудниками банков или автоматизированными системами безопасности, обещая повышенный кешбэк за покупки в период «черной пятницы», чтобы получить от пользователей коды из СМС или данные для входа в банковские приложения, заключила юрист.