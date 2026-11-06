Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в отдельных районах Самарской области, нарушенное из-за непогоды

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» незамедлительно приступили к устранению последствий непогоды в районах Самарской области. Технологические нарушения на энергообъектах возникли из-за порывистого ветра и снегопада, вызвавшего налипание снега на деревьях и линиях электропередачи. Это привело к схлестам и обрывам проводов, повреждению изоляции.

В восстановительных работах задействованы 24 бригады самарского филиала «Россети Волга»: 98 специалистов, 29 единиц спецтехники. На помощь коллегам направлены бригады из филиалов «Оренбургэнерго» и «Саратовские распределительные сети».

В «Самарских распределительных сетях» введен особый режим работы. Технические мероприятия ведутся под руководством оперативного Штаба филиала при взаимодействии с дорожными службами, региональным управлением МЧС, ЕДДС, органами исполнительной власти.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).