500 рабочих и почти 300 единиц техники расчищают Самару после первого снегопада

Глава Самары Иван Носков подвел первые итоги работы городских служб в условиях начавшейся зимы. На борьбу с последствиями первого снегопада 5 ноября в ночную смену вышли 298 единиц специальной техники и более 500 дорожных рабочих, сообщил градоначальник в МАХ.

— В первую очередь очистили центральные магистрали, по которым ходит общественный транспорт, подходы к остановкам, метро и лестничные спуски. Снег быстро тает, ливневка справляется. Там, где ее нет, ликвидируем подтопления, — отметил мэр.

По словам мэра, за сутки в областной столице выпало шесть миллиметров осадков, что составляет 12,8% от установленной нормы. Иван Носков выразил благодарность городским службам за добросовестное выполнение обязанностей. При этом градоначальник обратился к руководству управляющих компаний и ТСЖ с требованием оперативно организовать уборку дворов, очистку крыш и козырьков подъездов от снега, пишет Самарская газета.