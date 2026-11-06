В Самаре из-за упавшего дерева произошёл пожар и перебои с электроснабжением в нескольких районах

Сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что из-за сильного ветра и непогоды возле дома № 19 по улице Советской Армии дерево упало на линию электропередач, после чего произошло возгорание площадью 1 квадратный метр.

Из-за происшествия в Советском, Промышленном и Кировском районах города отмечались перебои с электроснабжением.

В администрации города подтвердили, что в 20:50 возгорание было ликвидировано. На месте работали бригады ресурсоснабжающей компании. Подача электричества в стабильном режиме была полностью восстановлена уже в 22:03, пишет Обоз-инфо.