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Самарский Дворец ветеранов представил свои творческие и спортивные проекты председателям самарских ТОСов

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Самарский Дворец ветеранов представил свои творческие и спортивные проекты председателям самарских ТОСов

В областной столице состоялась встреча представителей 10 самарских ТОСов и руководства Самарского Дворца ветеранов, на которой обсуждались возможности организации совместных проектов, а также особенности реализации в творчестве, волонтерской работе и социокультурной деятельности самарцев «серебряного» возраста. Это событие продолжает серию специальных мероприятий для представителей территориальных общественных самоуправлений, на которых руководители органов ТОС знакомятся с работой структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений города. Директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова провела для участников мероприятия экскурсию и рассказала, чем живет ветеранское сообщество, какие проекты здесь реализуют, какими ресурсами учреждение располагает.
 
«Самарский Дворец ветеранов стал для многих вторым домом — местом, где можно встретить друзей, заняться творчеством, петь, танцевать, учиться новому. Многие, можно сказать, открыли для себя жизнь заново, когда пришли к нам и попробовали себя в деле, которое давно вызывало интерес», – сказала директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова.
 
Гости посетили музеи «На защите Отечества» и «Непокорённые» (бывших узников фашистских концлагерей), галерею «Серебряное созвездие мастеров», познакомились с экспозицией «Культура и искусство г. Куйбышева в годы ВОВ 1941–1945». В финале встречи участники наметили пути сотрудничества и возможные точки соприкосновения — те проекты, в которых они могли бы поучаствовать совместно.
 
«Встреча представителей ТОС с руководством Дворца ветеранов — важный и логичный шаг в развитии нашего города. ТОСы — это не просто инициативные группы, а реальный мост между жителями и властью. Именно на таких площадках мы можем напрямую обсуждать, как сделать жизнь в наших микрорайонах комфортнее, особенно для старшего поколения. Дворец ветеранов — это не просто учреждение культуры, а настоящий центр притяжения для наших уважаемых ветеранов, хранителей истории. Мы как представители ТОС видим огромный потенциал в совместной работе», – отметила руководитель ТОС «Весна» Советского района Елена Турсукова.
 
Напомним, что сейчас в Самарском Дворце ветеранов продолжается новый творческий сезон — здесь работают 33 объединения. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» стартовали новые проекты: гости учреждения могут попробовать себя в мини-гольфе, настольном теннисе и лазерном тире. Также участников собирают джакколо, кульбутто и шаффлборд, а любители интеллектуальных игр могут сразиться за победу в шахматах, шашках, нардах, лото и домино. В 2026 году Самарский Дворец ветеранов начал реализовывать адаптивный проект «Каратэ для здоровья. Киокусинкай» — все тренировки направлены на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
 
Для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя в цифровом мире, продолжается набор на образовательный курс «Компьютерная грамотность». На занятиях участники учатся пользоваться электронной почтой и мессенджерами, находить полезную информацию в интернете, безопасно оплачивать услуги онлайн и работать с порталами государственных сервисов.
 
Также в Самарском Дворце ветеранов продолжают работу творческие объединения — от вокальных и хореографических ансамблей до кружков рукоделия. Со всеми проектами желающие могут познакомиться на сайте Самарского Дворца ветеранов dv-samara.ru; запись доступна по телефону: 8 (846) 261-56-66.

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