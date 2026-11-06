С 6 ноября изменилась схема движения на Красноглинском шоссе

С 6 ноября с Красноглинского шоссе запрещен левый поворот на улицы 8-ю и Сосновую. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Для проезда можно воспользоваться объездом через улицы Симферопольскую, Красногвардейскую и Ногина.

"При этом поворот налево на улицу Ногина и улицу Симферопольскую с шоссе работает по прежней схеме", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что изменения вводятся для повышения безопасности дорожного движения и упорядочивания транспортных потоков, пишет Волга-Ньюс.