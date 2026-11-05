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Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области

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В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.

В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава. Были избраны председатель и его заместители, утверждены составы профильных комиссий, обозначены ключевые приоритеты. В заседании принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.
Председателем палаты открытым голосованием единогласно избрана Ирина Калягина, до этого занимавшая должность министра культуры области. Ее кандидатуру на этот пост предложил губернатор Вячеслав Федорищев и рекомендовал Виктор Сойфер, возглавлявший организацию ранее. Заместителями председателя Общественной палаты избраны заслуженный юрист Самарской области Ольга Гальцова, генеральный директор ООО «Культурная инициатива», член Общественной палаты РФ девятого состава (2026-2029) Павел Покровский, ректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» Вадим Чумак.
Изменения коснулись тематики комиссий Общественной палаты. Образованы две новые комиссии – по поддержке участников СВО и их семей и по патриотическому воспитанию, молодежной политике и добровольчеству (волонтерству).
Глава региона поздравил Ирину Калягину с избранием на пост и поприветствовал участников заседания. В составе Общественной палаты Самарской области седьмого состава
45 человек. «Каждый прошел большой трудовой, профессиональный, общественный путь. Люди неравнодушные, которые приняли для себя решение большую часть своей жизни, времени и сил направлять на то, чтобы служить людям, живущим в нашем регионе», — отметил Вячеслав Федорищев.
«Понимаю, в какую команду я вливаюсь — это очень профессиональные, компетентные люди, которые уже много лет работают на благо жителей Самарской губернии. Надеюсь, что мы с вами справимся с теми задачами, которые сегодня ставят и наш Президент, и наш губернатор, и будем надежной опорой для связи между жителями региона и органами власти, — обратилась к присутствующим Ирина Калягина. — Конечно, я хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича за такое доверие, поблагодарить Виктора Александровича Сойфера, мы очень много тесно работали до этого, когда я была в качестве руководителя исполнительного органа власти. Для меня очень важно сохранить все те традиции, которые были заложены в предыдущий период. И конечно, наша с вами общая задача – быть в контексте времени, чтобы помогать решать самые сложные вопросы».
Губернатор также выразил благодарность за работу предыдущему составу Общественной палаты и обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. Особо он выделил акцию «СВОих не бросаем» по поддержке участников СВО, в рамках которой было направлено более 50 гуманитарных конвоев. «Причем многие члены Общественной палаты принимали решение сопровождать эти грузы, общаться с ребятами, привозить им добрые вести из дома. Это точно нужно продолжать. И в целом, если говорить про приоритеты, не зря в списке комиссий первая – по взаимодействию с участниками СВО и их семьями», — отметил Вячеслав Федорищев.
Второе важное направление – общественный контроль, в том числе внимание районам, муниципальным образованиям, особенно отдаленным территориям. Живое общение с людьми на местах помогает выявить многие проблемы и быстрее принять меры для их решения. «Я вас прошу в этой работе помогать, ездить, общаться», — обратился к участникам заседания глава региона.
Третье направление — комплексная экспертиза законодательных инициатив, проектов нормативных актов Самарской области. «У нас есть процедуры общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия. Я бы хотел, чтобы Общественная палата всегда имела возможность предварительно ознакомиться с проектами НПА, разобраться и давать свои заключения на самые важные документы», — сказал Вячеслав Федорищев.
Губернатор особо подчеркнул, что главное в работе Общественной палаты – не формальное обсуждение и направление рекомендаций, а деятельное участие в том, чтобы планы претворялись в жизнь, в контроле за этим. «Я вас прошу быть моими помощниками здесь, потому что в каждом из направлений, в котором вы будете работать, очень много хороших мыслей и идей, но не все доходят до реализации. Помогайте мне, администрации губернатора, правительству, Самарской областной думе. Мы работаем вместе», — обратился Вячеслав Федорищев.
В завершение заседания глава региона вручил региональные награды особо проявившим себя членам Общественной палаты области — почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» и четыре Почетных знака Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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