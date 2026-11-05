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Специалисты обсудили межведомственное взаимодействие при оказании медицинской и социальной помощи жителям региона

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В министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание коллегии на тему: «Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам».

В министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание коллегии на тему: «Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам».

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая, председатель комитета Самарской Губернской Думы по социальной политике, здравоохранению и демографии Елена Пахомова, сотрудники министерства, руководители подведомственных учреждений здравоохранения, главные внештатные специалисты, представители Самарского государственного медицинского университета, а также администраций городских округов и муниципальных районов Самарской области.

Открывая коллегию, Андрей Орлов подчеркнул, что одна из совместных задач – это сохранение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни. И в этом году в регионе в рамках поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой стартовало движение за медицину здорового долголетия.

"Это стратегический вектор развития нашего здравоохранения, направленный на формирование культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Ключевой показатель, по которому оценивается работа отрасли и региона в целом, — увеличение продолжительности жизни. Внедрение принципов ЗОЖ, в том числе позволяет нам достигать этой цели. Обеспечить выполнение задач, стоящих перед здравоохранением, мы сможем только совместно — прежде всего, через тесное взаимодействие муниципальных образований и системы социальной поддержки", — отметил министр здравоохранения.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

"Региональное движение опирается на пять векторов — здравоохранение, культура, спорт, здоровое питание и пропаганда ЗОЖ. Это новая парадигма: мы работаем не с болезнями, а с предрисками. В области уже утвержден план, разработан тариф ОМС и введена новая специальность — врач медицины здорового долголетия. В программе участвует 21 центр здоровья, а с апреля 2026 года работает центр здорового долголетия на базе больницы №10 Самары. Это один из первых открытых центров в России. В прошлом году мы оснастили 9 центров, в этом году еще 4. Было осмотрено около 105 тысяч человек, почти 100 тысячам жителей сформированы индивидуальные программы ЗОЖ. В этом году запланировано около 102 тысяч посещений. В настоящее время среди обследованных у 43% биовозраст старше паспортного, 62% имеют признаки преждевременного старения и взяты под наблюдение", - рассказал первый заместитель министра Сергей Вдовенко.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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