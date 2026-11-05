Вузы Самары поборются за лидерство в сфере молодежной политики 

Всего на конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который проводит Общество «Знание» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, заявки подали шесть вузов из Самарской области. Конкуренцию представителям региона составят почти 300 коллективов вузов из 73 субъектов страны.

От Самарской области на конкурс поступило шесть заявок. Самарский государственный экономический университет и Самарский государственный социально-педагогический университет сделали ставку на «Патриотическое воспитание», Самарский государственный медицинский университет — на «Молодые семьи», Поволжский государственный университет сервиса — на «Туризм», а Самарский государственный аграрный университет — на «Профориентационную работу». Поддержал патриотическое направление и филиал СамГТУ в г. Сызрани, также заявленный в номинации «Патриотическое воспитание».

Напомним, конкурс проходит при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на развитие просветительской деятельности в университетах и поддержку команд, создающих условия для самореализации молодежи.

«Интерес к конкурсу растет. Второй сезон получился еще более масштабным – к нам подключились новые регионы. Это подтверждает стратегическое значение молодежной политики и воспитательной деятельности в высшей школе. Воспитание – это уникальная область деятельности. В нее приходят по зову сердца и остаются те, для кого профессия становится миссией, делом жизни. Помогать ребятам раскрываться, вдохновлять их на созидание – это непросто. Но результат стоит усилий. Новые поколения созидателей, патриотичных, социально ответственных граждан – основа настоящего и будущего нашей страны», – подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Одним из критериев участия во втором сезоне конкурса стало проведение мастер-лекции с использованием материалов Общества «Знание».

По итогам работы экспертного совета будет сформирован список финалистов. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выступят перед жюри в Москве: представят реализуемые инициативы и расскажут о результатах работы.

«Сегодня важно не только поддерживать отдельные инициативы, но и создавать условия, при которых успешные практики становятся частью системной работы университетов. Почти 900 заявок, поступивших на конкурс в этом сезоне, отражают разнообразие подходов российских вузов к воспитательной и просветительской деятельности. Уверен, что обмен опытом поможет распространять эффективные практики, повышать качество работы с молодежью и укреплять профессиональное сообщество», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Борьба развернется в нескольких номинациях: патриотическое воспитание, творчество, спорт, добровольчество, профориентационная работа, туризм, молодые семьи. Также предусмотрены специальные конкурсные направления.

Победителей объявят в декабре на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Фото: Российское общество «Знание», Константин Бирюков