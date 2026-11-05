Вузы Самары поборются за лидерство в сфере молодежной политики 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
4 ноября в Самарской области состоялась однодневная туристическая поездка в рамках мероприятий ко Дню народного единства программы «Больше, чем путешествие».
100 школьников отправились в однодневное путешествие по культурным и историческим местам Самарской области4 ноября
На вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира» российских пригородных поездов.
«Миллиардного пассажира»встретили на  железнодорожном вокзале Самары
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание коллегии на тему: «Вопросы межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи гражданам».
Специалисты обсудили межведомственное взаимодействие при оказании медицинской и социальной помощи жителям региона
В Самаре состоялись межвузовские соревнования «Спартанские игры» - ежегодный фестиваль среди команд образовательных организаций высшего образования Самарской области.
Сборная СГСПУ - победитель «Спартанских игр»-2026
4 ноября на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась уникальная концертная программа «Пульс времени».
«Ночь искусств в САТОБ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вузы Самары поборются за лидерство в сфере молодежной политики 

211
Всего на конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности заявки подали шесть вузов из Самарской области.

Всего на конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который проводит Общество «Знание» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, заявки подали шесть вузов из Самарской области. Конкуренцию представителям региона составят почти 300 коллективов вузов из 73 субъектов страны.
От Самарской области на конкурс поступило шесть заявок. Самарский государственный экономический университет и Самарский государственный социально-педагогический университет сделали ставку на «Патриотическое воспитание», Самарский государственный медицинский университет — на «Молодые семьи», Поволжский государственный университет сервиса — на «Туризм», а Самарский государственный аграрный университет — на «Профориентационную работу». Поддержал патриотическое направление и филиал СамГТУ в г. Сызрани, также заявленный в номинации «Патриотическое воспитание».
Напомним, конкурс проходит при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на развитие просветительской деятельности в университетах и поддержку команд, создающих условия для самореализации молодежи. 
«Интерес к конкурсу растет. Второй сезон получился еще более масштабным – к нам подключились новые регионы. Это подтверждает стратегическое значение молодежной политики и воспитательной деятельности в высшей школе. Воспитание – это уникальная область деятельности. В нее приходят по зову сердца и остаются те, для кого профессия становится миссией, делом жизни. Помогать ребятам раскрываться, вдохновлять их на созидание – это непросто. Но результат стоит усилий. Новые поколения созидателей, патриотичных, социально ответственных граждан – основа настоящего и будущего нашей страны», – подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
Одним из критериев участия во втором сезоне конкурса стало проведение мастер-лекции с использованием материалов Общества «Знание».
По итогам работы экспертного совета будет сформирован список финалистов. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выступят перед жюри в Москве: представят реализуемые инициативы и расскажут о результатах работы. 
«Сегодня важно не только поддерживать отдельные инициативы, но и создавать условия, при которых успешные практики становятся частью системной работы университетов. Почти 900 заявок, поступивших на конкурс в этом сезоне, отражают разнообразие подходов российских вузов к воспитательной и просветительской деятельности. Уверен, что обмен опытом поможет распространять эффективные практики, повышать качество работы с молодежью и укреплять профессиональное сообщество», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Борьба развернется в нескольких номинациях: патриотическое воспитание, творчество, спорт, добровольчество, профориентационная работа, туризм, молодые семьи. Также предусмотрены специальные конкурсные направления.
Победителей объявят в декабре на Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

 

Фото: Российское общество «Знание», Константин Бирюков 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре.
05 ноября 2026, 18:58
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Самаре
Днем 4 ноября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Металлургов в Самаре. Происшествия
57
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
05 ноября 2026, 18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава. Политика
131
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени.
05 ноября 2026, 18:18
Самарская библиотека для слепых 7 ноября приглашает на мероприятие, посвящённое годовщине исторического парада 1941 года в Куйбышеве
В годовщину исторического парада 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР — участникам встречи предлагается совершить путешествие во времени. Общество
145
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В четверг, 5 ноября, состоялось первое заседание Общественной палаты Самарской области седьмого состава.
5 ноября 2026  18:28
Вячеслав Федорищев принял участие в первом заседании Общественной палаты Самарской области
145
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
329
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
650
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
582
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
439
Весь список