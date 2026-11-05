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В губернии прошли съемки реалити-шоу про предпринимателей

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В Самаре в минувшие выходные проходили съемки шоу для телеканала ТНТ. Самарская область вошла в число регионов, где снимали новый выпуск юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера под названием «Предпринималити».

В областной столице в минувшие выходные проходили съемки шоу для телеканала ТНТ. Самарская область вошла в число регионов, где снимали новый выпуск юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера под названием «Предпринималити». Формат шоу предполагает создание веселых испытаний и нестандартных ситуаций для реальных предпринимателей.   Героем съемки самарского выпуска стала Маша Горячева - модельер и основатель одноименного Дома моды.

«По разным городам мы тестируем разные сферы бизнеса. У нас такие клиентские проверки — по сути, обычный рабочий день, только немножко гипертрофированный и с юмором. Я лично первый раз в Самаре, но очень восхитился городом: он очень открытый, душевный и настроенческий», - рассказал Александр Дашко, режиссер-постановщик и исполнительный продюсер GEN STUDIO.

Формат задуман как тест на стрессоустойчивость: если команда проходит три испытания и доказывает, что готова преодолеть все сложности ради своего дела, бизнес получает главный приз – рекламную кампанию на ТНТ. Первый выпуск шоу уже прошел в Костроме. Помимо Самары, «Предпринималити» побывает во Владимире, Ярославле, Уфе и других городах России.  

«Я очень много раз бывал в Самаре и всегда приезжаю сюда с большим удовольствием - это один из любимейших городов России. В любом городе самое ценное - люди. И я каждый раз радуюсь тому, что есть вещи, которые меняются, а что-то остается неизменным. В частности, вот это самарское радушие, теплота и прекрасное чувство юмора людей, которые здесь живут», - отметил ведущий шоу Тимур Родригез.

Дом моды Маши Горячевой развивается в Самаре с 2007 года. Сегодня это производство полного цикла - от лекал и дизайна до пошива и фурнитуры.

«Испытания проходят и в магазине, и на производстве. Очень интересные задания, но, мне кажется, наша команда справляется. Самое главное — сегодня мы представляем Самарскую область. Среди всей текстильной промышленности выбрали именно нас. Мы этим очень гордимся», - поделилась Маша Горячева.

В креативных индустриях Самарской области сегодня работают более 10 тысяч предприятий. Для них действуют Центр креативных индустрий и специальные инструменты поддержки. Среди таких мер - обучающая программа и конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Дом моды Маши Горяевой в 2026 году вошел в число победителей конкурса. Бренд одежды также участвует в выставках-продажах, становится точкой креативных экскурсионных маршрутов по Самаре. На свое развитие компания также привлекала льготное финансирование Гарантийного фонда Самарской области.

Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Самара

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