В Красноярском районе завершили ремонт моста через реку Сок

В Красноярском районе Самарской области завершён ремонт моста через реку Сок на автодороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Объект обновлён по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и открыт для движения.

Мост протяжённостью 174,8 погонных метра связывает населённые пункты района с райцентром и обеспечивает выезд на трассу М-5 «Урал». На время ремонта проезд был закрыт, жители пользовались объездными маршрутами. Теперь время в пути для более 2 тысяч местных жителей значительно сократилось.

В ходе ремонта переустроили подходы и сопряжения, заменили межбалочные швы,мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, отремонтировали опоры и регуляционные сооружения, установили новое перильное ограждение и барьерные конструкции, устроили локальные очистные сооружения и лестничные сходы. Также уложили верхний слой асфальтобетона на площади 2337 кв. метров, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Всего в 2026 году в Самарской области по нацпроекту ремонтируют 12 мостовых сооружений. Из них 10 уже полностью отремонтированы, остальные — в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба минтранса СО

Фото: минтранс СО.