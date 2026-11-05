Почти половина россиянок хотели бы носить украшения своих бабушек и мам из советской эпохи

Онлайн-кинотеатр «КИОН» и ювелирный бренд SOKOLOV провели совместное исследование и выяснили, как россиянки относятся к трендам красоты эпохи СССР и современности. Согласно исследованию, 40% респонденток считает, что в наши дни красота играет более важную роль в жизни человека, чем в эпоху Советского Союза. В то же время, 53% из них убеждены, что быть красивыми в наши дни стало гораздо легче за счет новых возможностей бьюти-индустрии.



Тренды красоты из советской эпохи



Как показало исследование, наиболее популярными трендами эпохи СССР оказались яркий макияж и объёмные причёски — их отметили по 84% респондентов. Ещё 66% вспомнили мини-юбки, 62% — джинсы, с высокой посадкой и зауженные книзу, а 54% — крупные украшения. Среди других характерных элементов моды участники исследования назвали блёстки (42%), обувь на платформе (40%) и загар (30%). На вопрос, какие из трендов того времени респондентки считают привлекательными, более половины назвали корсеты (52%). На втором месте по привлекательности для них оказались цветные колготки (38%), на третьем — обувь на платформе (24%).



Интересно, что наименее привлекательным трендом советской эпохи для россиянок стала химическая завивка — от неё отказались бы 62% из них. Ещё по 38% не хотели бы возвращать моду на широкие плечи и леопардовый принт, а каждая третья не хотела бы видеть тренд на яркий макияж (36%).



Особое место в ностальгии по прошлому занимают украшения: так, почти половина респондентов хотела бы носить украшения с цветными камнями и крупные браслеты — по 48% соответственно. Также россиянки хотели бы носить нити жемчуга (46%), массивные серьги (44%) и акцентные броши (42%). При этом лишь 4% участников не захотели бы носить ничего из украшений своих бабушек и мам.



Современные стандарты красоты



Главным современным стандартом красоты респондентки назвали ухоженность (71%). Также они отметили такие особенности внешности, как пухлые губы (66%), сдержанный макияж (50%) и стройную атлетичную фигуру (48%). При этом, сравнивая актуальные требования к красоте со стандартами советской эпохи, большинство опрошенных признались, что сейчас они гораздо выше — из-за давления социальных сетей и медиа (71%). Ещё 40% уверены, что внешность сегодня играет более важную роль в жизни человека, чем раньше, а более половины полагают, что красота стала доступнее благодаря разнообразию бьюти-решений (52%).



Отдельно респондентки назвали советских моделей, чья внешность, по их мнению, соответствует современным представлениям о красоте. Первое место заняла Галина Миловская (52%), второе — Татьяна Чапыгина (40%). Далее расположились Лека Миронова и Мила Романовская — по 32%, а также Елена Метёлкина (30%). В рейтинг вошли Регина Збарская (24%) и Татьяна Михалкова (20%).