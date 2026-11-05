Прокуратура Жигулевска поставила на контроль завершение строительства путепровода через железную дорогу

Прокуратура города Жигулевска держит на особом контроле строительство путепровода через железную дорогу на 960-м километре трассы М-5.

Существующая дорога перестала отвечать логистическим потребностям региона, а ее пропускная способность вызывала обоснованные жалобы жителей.

Из-за проблем с финансированием, недостатков проектной документации, а также сложностей с переустройством инженерных сетей работы на объекте были приостановлены.

Для исправления ситуации прокуратура приняла комплекс мер реагирования как в отношении собственника трассы, так и в отношении подрядной организации.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось возобновить финансовое обеспечение, отменить незаконные решения о приостановке работ и добиться корректировки проекта. Кроме того, для оперативного решения текущих задач прокуратура ежемесячно проводит рабочие совещания с участием руководителей всех задействованных организаций.

На сегодняшний день строительство левой части путепровода подходит к завершению. В конце ноября текущего года этот участок планируется ввести в эксплуатацию в качестве основной части федеральной трассы.

Надзорное сопровождение объекта прокуратурой продолжается.