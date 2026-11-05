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Самарская область заняла второе место в ПФО по доступности ипотеки

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Самарская область заняла второе место в ПФО по доступности ипотеки

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») опубликовал рейтинг регионов России по ипотечным платежам, подготовленный аналитиками центра, пишет Коммерсантъ.

Основным показателем рейтинга стало отношение ипотечного платежа семьи из двух человек к их средней зарплате за 12 месяцев — с августа 2025 года по июль 2026 года. Как отмечают аналитики, в сравнении с показателями прошлого года, платежеспособность семей по ипотечным кредитам улучшилась, соотношение платежей к средней зарплате двух работающих по России снизилось с прежних 48% до 38%.

Лидерами рейтинга, как и следовало ожидать, стали северные регионы России, если не считать Ингушетию, которая выбилась из тенденций рейтинга и вышла на второе место с соотношением ипотечного платежа к средней зарплате 22,9% (в республике самый низкий по России размер ипотечного платежа). На первом месте Чукотка (20,1%), на третьем — Магаданская область (23%). Далее, до 15-го места, на котором находится Вологодская область, занимают северные регионы. Москва занимает 16-е место (36,7%). Самарская область — на 31-м месте (40,8%), Оренбургская — на 36-м месте (41,4%), Ульяновская область — на 45-м месте (43,4%).

Аналитики отмечают, что в трех регионах России платеж по ипотеке превышает 60% зарплаты двух работающих — это Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика и Крым.

Среди регионов ПФО по этому показателю лидирует Пермский край (38,5%). На втором месте — Самарская область, на третьем — Оренбургская, четвертую строчку занимает Татарстан (41,6%). Ульяновская область занимает седьмое место. Замыкает рейтинг ПФО Мордовия, занявшая 14-е место (51,6%), — здесь семье приходится платить за ипотеку больше половины зарплаты двух членов семьи.

Самый большой в России ипотечный платеж — в Москве (124,1 тыс. руб.), Московской области (93,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (87,7 тыс. руб.). Самый низкий — в Ингушетии (19,1 тыс. руб.). Самарская область по размеру ипотечного платежа в общероссийском рейтинге занимает 64-е место (57,8 тыс. руб.), Оренбургская — на 69-м месте (56,6 тыс. руб.), Ульяновская — на 74-й позиции (56,2 тыс. руб.).

Среди регионов ПФО по этому показателю на первом месте Татарстан (71,3 тыс. руб.). Самарская область — на 10-м месте, Оренбургская — на 11-м месте. Один из самых низких ипотечных платежей — в Ульяновской области. Она находится на по этому показателю на предпоследнем, 13-м месте из 14-ти регионов ПФО.

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