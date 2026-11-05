Поздно вечером в Хворостянском районе загорелся автомобиль

3 ноября в 20 часов 4 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Хворостянка на улице Рабочей.

К месту вызова был направлен пожарный расчёт 121-й Части 45-го Отряда.

По прибытии к месту вызова было установлено, что горит салон автомобиля УАЗ. В 20 часов 9 минут была объявлена локализация пожара, в 20 часов 10 минут – ликвидация открытого горения, в 20 часов 17 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава, была задействована одна единица основной пожарной техники, подан 1 ствол «Б».

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"