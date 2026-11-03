В Красноярском районе произошло возгорание трактора

2 ноября в 18:08 в 400 метров севернее поселка Конезавод произошло возгорание трактора.

Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 83 пожарно-спасательного отряда № 41 филиала ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС, добровольная пожарная команда поселка Конезавод.

По прибытии было установлено, что произошло возгорание трактора New Holland.

На борьбу с огнем оперативно был подан 1 ствол «Б». В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники.

В 18:29 была объявлена ликвидация открытого горения, ликвидация последствий пожара зафиксирована в 18:35.

К счастью, обошлось без пострадавших.

фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"