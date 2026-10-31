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Вечером , 29 октября, в Тольятти (бульвар Космонавтов, 24) случился пожар на балконе квартиры — горели домашние вещи. Пожарные спасли 2 человек.
При пожаре на балконе в Тольятти пострадал мужчина
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При пожаре на балконе в Тольятти пострадал мужчина

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Вечером , 29 октября, в Тольятти (бульвар Космонавтов, 24) случился пожар на балконе квартиры — горели домашние вещи. Пожарные спасли 2 человек.

Вечером , 29 октября, в Тольятти (бульвар Космонавтов, 24) случился пожар на балконе квартиры — горели домашние вещи. Площадь возгорания — 8 кв. м. Пожарные спасли 2 человек. К сожалению, мужчина 1982 года рождения получил ожоги и сейчас находится в ожоговом отделении. Предварительная причина — неосторожность при курении.

Один небрежный момент — и жизнь меняется в секунду.

Главный акцент: опасность курения на балконе Именно неосторожность при курении — одна из самых частых и при этом самых предотвратимых причин пожаров в квартирах. Вот что важно знать: Ветер делает окурок смертельно опасным. Даже если вы уверены, что потушили сигарету, тлеющий пепел может разлететься от порыва ветра и поджечь текстиль, бумагу или сухую ветошь — а на балконах такие вещи есть почти у всех. Не курите на захламлённом балконе. Старые коробки, тряпки, деревянные ящики, даже сухие растения — это готовая «цепочка» для быстрого распространения огня. Никогда не выбрасывайте окурки с балкона. Они могут попасть на соседний балкон, в открытое окно или на горючие материалы внизу — пожар может начаться не у вас, а у соседей, но последствия затронут весь подъезд. Используйте правильную пепельницу. Лучше всего — металлическую ёмкость с водой: так вы гарантированно исключите тление. Бумажные стаканчики, картонные коробки и одноразовые тарелки не защищают от пожара. Не курите в сонном или уставшем состоянии. Если есть риск задремать с сигаретой в руке — лучше вовсе отказаться от курения в этой обстановке. Чаще всего пожары из‑за курения случаются именно тогда, когда человек теряет контроль над ситуацией. Держите балконную дверь закрытой. Это простая мера может стать решающим барьером, который не даст огню быстро проникнуть в квартиру.

Дополнительные меры от МЧС России, которые реально помогают: Уберите с балкона легковоспламеняющиеся жидкости (аэрозоли, растворители, бензин) — они вспыхивают даже от небольшой искры. Проверьте, чтобы рядом не было удлинителей и приборов с повреждённой изоляцией: сочетание открытого огня и неисправной электрики кратно повышает риски. Держите в квартире элементарные средства тушения — огнетушитель или противопожарное полотно. Это не гарантия безопасности, но шанс быстро справиться с очагом на ранней стадии.

Если почувствовали запах дыма или увидели огонь — сразу звоните 101 или 112. Не пытайтесь справиться с сильным пожаром самостоятельно — ваша безопасность важнее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Пожар Тольятти

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