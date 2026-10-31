В Тольяттинской филармонии состоится концерт памяти Екатерины Ширман

1 ноября на сцене Тольяттинской государственной филармонии состоится концерт памяти Екатерины Ширман — человека, посвятившего свою жизнь поддержке юных дарований. (8+)



С Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова, которым руководила Ширман, город Тольятти и филармонию связывают долгие и теплые отношения.



С 1996 года благодаря Фонду более 30 юных музыкантов из Тольятти посетили Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), получив возможность заявить о себе на мировой сцене. А любой приезд в Тольятти маэстро Владимира Спивакова становился поводом, чтобы устроить встречу с музыкальной общественностью или прослушать талантливых детей – участников различных совместных проектов города и Фонда. Эти встречи становились важной вехой в судьбах многих музыкантов.



В рамках взаимодействия с Фондом на сцене филармонии выступали десятки талантов из разных уголков России.



В свою очередь юные тольяттинцы получали поддержку Фонда и становились участниками его масштабных проектов, в том числе фестиваля «Москва встречает друзей».



Этот концерт — общий поклон Екатерине Романовне, чья энергия и вера в талантливых детей меняла их жизни.

Фото: минкульт СО