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В Тольяттинской филармонии состоится концерт памяти Екатерины Ширман
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В Тольяттинской филармонии состоится концерт памяти Екатерины Ширман

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1 ноября на сцене Тольяттинской государственной филармонии состоится концерт памяти Екатерины Ширман — человека, посвятившего свою жизнь поддержке юных дарований.  

1 ноября на сцене Тольяттинской государственной филармонии состоится концерт памяти Екатерины Ширман — человека, посвятившего свою жизнь поддержке юных дарований.   (8+)
 
С Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова, которым руководила Ширман, город Тольятти  и филармонию связывают долгие и теплые отношения.

С 1996 года благодаря Фонду более 30 юных музыкантов из Тольятти посетили Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), получив возможность заявить о себе на мировой сцене. А любой приезд в Тольятти маэстро Владимира Спивакова становился поводом, чтобы устроить встречу с музыкальной общественностью или прослушать талантливых детей – участников различных совместных проектов города и Фонда. Эти встречи становились важной вехой в судьбах многих музыкантов.

В рамках взаимодействия с Фондом на сцене филармонии выступали десятки талантов из разных уголков России.

В свою очередь юные тольяттинцы получали поддержку Фонда и становились участниками его масштабных проектов, в том числе фестиваля «Москва встречает друзей».

Этот концерт — общий поклон Екатерине Романовне, чья энергия и вера в талантливых детей меняла их жизни.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

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