В Кировском районе УК устроила свалку на контейнерной площадке

Инцидент на ул. Карла Маркса, 430 уже в работе экологического надзора администрации Самары и ГЖИ Самарской области.

Подобный сброс отходов по природоохранному законодательству предусматривает штраф по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ для граждан - от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 120 тыс. рублей.

Организацию обяжут провести зачистку территории и вывезти за собой мусор. Подобное поведение — это проявление полной социальной безответственности. Компания, которая по определению должна обеспечивать чистоту и комфорт для жителей, сама превращает двор в свалку. Это уже не первый случай, когда данная УК допускает подобные нарушения. По информации ГЖИ, в отношении компании будут приняты меры административного воздействия, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: скриншот видео Минприроды Самарской области