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Минцифры: блокировку немаркированных звонков банков отложили до 13 ноября

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 Представители операторов связи и крупнейших банков России условились отложить блокировку немаркированных звонков последних до 13 ноября.

 Представители операторов связи и крупнейших банков России условились отложить блокировку немаркированных звонков последних до 13 ноября, сообщили журналистам в Минцифры, передает ТАСС.

Операторы хотели сделать это еще 15 октября, но согласились перенести сроки после призыва министерства отложить блокировки до "начала" ноября. Обязательная маркировка звонков действует в РФ с 1 сентября 2025 года. 95% банков уже заключили договоры с операторами на маркировку, оставшиеся 5%, которые генерируют большую часть доходов всего банковского рынка - нет, говорила глава МТС Инесса Галактионова.

В "Мегафоне" ТАСС сообщили, что отмечают "позитивную динамику в диалоге с банковским сектором". Там утверждают, что новую отсрочку запросили банки - чтобы финализировать коммерческие условия и закрепить их в договорах с операторами.

"Маркировка звонков - это важный шаг к безопасной коммуникации: она позволяет клиенту сразу понимать, кто ему звонит и по какому вопросу", - напомнили в "Билайне". В МТС рассчитывают договориться с банками "в кратчайшие сроки".

Теги: Россия

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