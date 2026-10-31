Продлены сроки ремонта участка трамвайной линии по улице Арцыбушевской в Самаре

В Самаре пролонгированы сроки обновления трамвайного полотна по улице Арцыбушевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Полевой. Напомним, работы, в которых задействованы специалисты Службы пути Трамвайно-троллейбусного управления, стартовали вечером 26 октября.



В ближайшие выходные — 31 октября и 1 ноября, а также в праздничный день 4 ноября — ремонт приостановят, участок будет полностью доступен для движения трамваев. В дальнейшем трамвайную линию будут выводить из эксплуатации в следующие периоды:

- с 22:00 2 ноября до 05:00 3 ноября;

- с 22:00 5 ноября до 05:00 6 ноября.



В указанные даты с 05:00 до 22:00 трамваи семи маршрутов — №№ 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23 — будут курсировать в соответствии со своими обычными схемами движения, а после 22:00, когда возобновится ремонт, — по скорректированным трассам. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/62325/.



ТТУ города приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки, сообщает пресс-служба департамента транспорта Самары.

Фото: департамент транспорта Самары